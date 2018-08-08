"VİVA OPERA": торжественное закрытие X Габалинского международного музыкального фестиваля - ФОТО

Состоялась торжественная церемония закрытия X Габалинского международного музыкального фестиваля, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходил с 30 июля по 7 августа в Габале.

Габалинский международный музыкальный фестиваль - это грандиозный праздник музыкального искусства, музыкальные шедевры в исполнении виртуозов и ведущих коллективов из разных стран мира, атмосфера дружбы, единения, гармонии, и все это в одном из живописных уголков Азербайджана - городе Габала. Каждый день фестиваля был особенным, и запомнился меломанам невероятными концертными программами.

В беседе с представителями СМИ до начала торжественного мероприятия художественный руководитель фестиваля народный артист СССР Фархад Бадалбейли отметил, что программа юбилейного Габалинского международного музыкального фестиваля была очень интересной и разнообразной.

По словам народного артиста, значимый фактор фестиваля, то что он носит просветительский характер, и не является коммерческим.

Торжественная церемония закрытия фестиваля ознаменовалась грандиозной концертной программой под названием "VİVA OPERA". Мероприятие прошло в Габалинском Центре культуры.

В программе выступил Иерусалимский симфонический оркестр под управлением дирижера Сальвадора Бротонса (Испания). Солисты концертной программы - Адиль Ахундов (тенор), Самир Джафаров (тенор), Киара Исоттон (сопрано/Италия), Магеррам Гусейнов (баритон), Гиорги Челидзе (бас/Грузия), Мине Куртоглу (сопрано/Турция), Эльнара Мамедова (сопрано).

В исполнении вокалистов прозвучали арии из опер таких известных композиторов, как Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Узеир Гаджибейли, Вольфганг Амадей Моцарт, Сергей Рахманинов, Джоаккино Россини и других.

Виртуозное мастерство музыкантов оркестра и дирижера, безупречная техника исполнения вокалистов покорили публику. Каждый концертный номер слушатели встречали бурными аплодисментами и криками "Браво!".

Заключительный концерт X Габалинского международного музыкального фестиваля запомнится надолго великолепными голосами солистов, мастерством дирижера и музыкантов оркестра, несмолкающими аплодисментами и восторгом благодарной публики. Фестиваль завершился праздничным салютом.

Напомним, что в рамках X Габалинского международного музыкального фестиваля была представлена интересная и разнообразная программа с участием известных исполнителей, дирижеров, музыкантов и коллективов из Азербайджана, России, Израиля, США, Австрии, Швейцарии, Испании, Грузии, Турции, Кубы и других стран.