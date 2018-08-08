Валерия и Иосиф Пригожин: Бенефис в Баку был очень жарким - ФОТО

Народная артистка России, член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, обладательница множества премий и наград Валерия Перфилова и ее супруг, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ, продюсер Иосиф Пригожин высоко оценили проведение Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018". В рамках фестиваля прошел творческий вечер Валерии в честь 50-летия исполнительницы.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

"Бенефис в Баку прошел на высоком уровне. Певцы исполняли мои композиции, все было безумно интересно, потрясающая публика, эмоциональная и открытая, эмоции зашкаливали. Надо переименовать название фестиваля "ЖАРА" в "Жарище". Незабываемые впечатления!", - отметила Валерия.

"Неоднократно говорил об этом - люблю Баку с детства. Я родился рядом в Махачкале, и этот Каспий, родной запах и воздух, в Баку всегда чувствую себя как дома. Хотелось бы особо отметить, что "ЖАРА" является мостом культуры между Россией и Азербайджаном, и за это особая благодарность Эмину, который взял на себя эту благородную миссию. Нас многое объединяет, и мы не только добрые соседи, у нас общая история, родственные и дружеские связи, культура и традиции - это те кровеносные артерии, которые помогают жить и развиваться. Культура и спорт всегда объединяют народы, помогают узнавать друг друга, налаживать мосты дружбы и мира. В Баку у нас очень много друзей, и надеюсь, как и прежде регулярно приезжать сюда, отдыхать, выступать с концертами, обмениваться впечатлениями. Желаю Азербайджану дальнейшего процветания!", - отметил Иосиф Пригожин.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.