В Италии пройдет концерт, посвященный Гара Гараеву
9 августа 2018 10:43 129
C 21 августа по 8 сентября пройдет VIII Международный музыкальный фестиваль в Ливорно (Италия) (Livorno Music Festival), сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.
В рамках фестиваля 4 сентября будет представлен фортепианный концерт, посвященный видному азербайджанскому композитору Гара Гараеву.
На концерте, который пройдет при организации министерства культуры Азербайджана, выступит известная пианистка Ольга Домнина. В ее исполнении прозвучат сочинения Гара Гараева, Дмитрия Шостаковича, Фараджа Гараева.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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