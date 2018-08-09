В Италии пройдет концерт, посвященный Гара Гараеву

C 21 августа по 8 сентября пройдет VIII Международный музыкальный фестиваль в Ливорно (Италия) (Livorno Music Festival), сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

В рамках фестиваля 4 сентября будет представлен фортепианный концерт, посвященный видному азербайджанскому композитору Гара Гараеву.

На концерте, который пройдет при организации министерства культуры Азербайджана, выступит известная пианистка Ольга Домнина. В ее исполнении прозвучат сочинения Гара Гараева, Дмитрия Шостаковича, Фараджа Гараева.