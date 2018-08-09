"Еuronews" подготовил сюжет о Международном музыкальном фестивале в Габале - ВИДЕО

Телеканал "Еuronews" подготовил сюжет о Х Международном музыкальном фестивале в Габале.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сюжете отмечается, что в азербайджанской Габале завершился Десятый международный музыкальный фестиваль. Неделю с лишним местные жители и туристы наслаждались привезенным в Габалу богатством: здесь звучали сальса, фламенко, джаз и, конечно, классика. Кстати, десятилетие назад фестиваль стартовал именно с акцентом на классический репертуар, однако с течением времени расширил формат.

В своем интервью телеканалу один из художественных руководителей мероприятия, всемирно известный виолончелист и дирижер Дмитрий Яблонский вспоминает, как все начиналось: "Тогда, 10 лет назад, публика была самая разная, некоторые прилетели из Европы, из Лондона. Такие, знаете, любители спектаклей в Ковент-Гардене или в Берлинской филармонии. И вот эти люди совершенно неожиданно оказались рядом с теми, кто пришел на классический концерт впервые в жизни, пришел с детьми... Мы как-то подсчитали, сколько людей посетили фестиваль - и насчитали 25 тысяч! Это очень масштабная зрительская аудитория".

"Тар способен производить очень широкую палитру звуков. Для меня тар - волшебный инструмент. Азербайджанский мугам - музыка мистичная, чувственная по своей сути. Я бы даже назвал ее философской", - в интервью телеканалу отмечает азербайджанский музыкант Сахиб Пашазаде.

Автор сюжета подчеркивает, что традиционный мугам - это сочетание вокала и инструментального исполнения. Жанр допускает и даже предполагает импровизации, часто - с опорой на классическую поэзию.

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