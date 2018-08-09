Тахмина и Заур встретятся с бакинцами - ФОТО

15 сентября 2018 года Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна в Баку откроет 98-й театральный сезон, сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.

В день открытия сезона будет показан спектакль "Уйди из моих снов" по мотивам романа народного писателя Азербайджана Анара "Шестой этаж пятиэтажного дома".

Отметим, что это произведение Анара известно также под названием "Тахмина и Заур".

Действия спектакля разворачиваются в зале ожидания аэропорта - Заур вместе с супругой Фирангиз возвращается из медового месяца. Рейс задерживается, Заур засыпает и видит во сне свою первую любовь - Тахмину...

Режиссёр-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский. Постановка была подготовлена по заказу министерства культуры Азербайджана и приурочена к 80-летию автора этого произведения. На русский язык пьеса переведена Леонидом Жуковицким.

В роли Тахмины - Ольга Арсентьева, в роли Заура - Ибрагим Чингиз. В спектакле также заняты: народная артистка Азербайджана Аян Миркасимова, заслуженные артисты Мелек Абасзаде, Салман Байрамов, Наина Ибрагимова, артисты театра - Ягуб Зейналов, Тамилла Абуталыбова, Руфат Назаров, Рустам Керимов, Мурад Исмайлов, Рамиль Алиев, Майя Воробжанская, Илькин Мехтиев, Надир Абдурагимбеков, Милана Соколенко.

Художник - постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, видеоинсталляция - Джавид Имамвердиев, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, ассистент режиссёра и хореограф - Рауля Турккан.