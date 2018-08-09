Гендиректор Муз-Тв: Баку – родной и любимый мне город! - ФОТО

Генеральный директор российского музыкального канала Муз-ТВ, директор ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия Муз-ТВ" Арман Давлетяров вместе со своими детьми стал гостем Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018" . Арман приехал в Баку, спустя много лет, и в интервью Trend поделился своими впечатлениями и воспоминаниями, передает Day.Az.

"Я казах по национальности, у нас тюркские корни и поэтому понимаю азербайджанский язык. Более того, в начале 90-х годах служил в Баку, наша воинская часть связи находилась около метро "Нефтчиляр". До сих пор вспоминаю те годы, с каким дружелюбием к нам, простым солдатам, относились местные жители. Каждый раз, когда выходили в увольнение, нас подкармливали разными вкусными блюдами и сладостями. Говорили "Сыночек, что такой худенький? Иди, накормим"", - с улыбкой сказал Арман.

Поэтому решил привезти в Баку двух сыновей, которые учатся в США, чтобы показать им очень дорогое для его сердца место, где служил их отец, показать достопримечательности, познакомить с азербайджанской кухней, традициями и, конечно же, попробовать потрясающие блюда.

"Я и мои дети были просто удивлены и восхищены! Они спрашивали: "Папа, ты привез нас в Дубай?". Я ответил: "Намного лучше!". Баку стал совершенно другим городом, большим мегаполисом, со своей своеобразной древней и современной архитектурой, чистым и красивым, удивительным Ичери шехер с его достопримечательностями. Самое главное, что сохранилось здесь - это улыбки и тепло людей, неизменное гостеприимство и радушие. Одним словом, Баку - родной и любимый мне город!", отметил Арман.

В рамках фестиваля в парке Центра Гейдара Алиева также состоялся бесплатный концерт, организованный Муз-ТВ.

"На сцене фестиваля "ЖАРА" выступали самые популярные артисты России и Азербайджана. Несколько десятков тысяч зрителей пришли на этот концерт в парке Центра Гейдара Алиева! За эти потрясающие дни, проведённые в Баку, огромное спасибо моим друзьям, за гостеприимство и прекрасную организацию этого музыкального праздника и, конечно же, за наше партнёрство в рамках фестиваля "ЖАРА"! Этот праздник и визит в Баку навсегда останется в наших сердцах - моем и моих детей!", - добавил Арман

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.