В Турции изданы избранные рассказы Джафара Джаббарлы - ФОТО

Министерство культуры продолжает работу по переводу, изданию и распространению избранных образцов азербайджанской литературы в рамках проекта "Признание азербайджанской книги в мире" ("Azərbaycan kitabının dünyaya tanıdılması"), реализуемого с 2016 года.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве, на днях в рамках проекта издана книга рассказов выдающегося драматурга, поэта Джафара Джаббарлы, в которую включены рассказы "Аслан и Фархад", "Мансур и Ситара", "Ахмед и Гумру", "Ревизор", "Папаха", "От Парапета до Шамахинской дороги", "Фируза" и др, передает Day.Az.

Переведенная на турецкий язык поэтом-переводчиком Юртсевеном Шеном и изданная в издательстве "Севидж Фырат Зенгин Яйынджилык" ("Sevinç Fırat Zengin Yayıncılık") книга вызвала интерес турецких читателей.

Отмечается, что информация о книге Джафара Джаббарлы "Рассказы" опубликована в июльском приложении "Китаб" турецкой газеты "Сабах".