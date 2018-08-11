Фахрия Халафова: Награждение орденом "Шохрат" Натига Алиева - высокая оценка профессионального мастерства и преданного служения искусству - ФОТО

10 августа известному скульптору, народному художнику Азербайджана, почетному члену Российской академии художеств, профессору кафедры скульптуры и председателю художественного совета Государственной академии художеств Азербайджана Натигу Алиеву исполнилось 60 лет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева известный скульптор Натиг Кямал оглу Алиев награжден орденом "Шохрат " за заслуги в развитии скульптурного искусства.

Натиг Алиев родился 1958 году в Баку. С отличием окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной, был ленинским стипендиатом. В 1986 году стал членом Союза художников СССР.

Творения мастера входят в сокровищницу национального и мирового искусства, украшают города мира. Среди его работ памятники - общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси, Белграде, Астрахани и Киеве, азербайджанским поэтам Алиаге Вахиду в Баку, Бахтияру Вахабзаде в Шеки и Гусейну Джавиду в Подгорице, румынскому композитору Джордже Енеску и австрийскому композитору Вольфгангу Моцарту в Баку, азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли в Нови-Сад, сербскому писателю Милораду Павичу в Белграде, бюст-памятник Туру Хейердалу в Шеки, Князю Владимиру в Астрахани, азербайджанскому архитектору Зивербеку Ахмедбекову в Баку, Жертвам Ходжалы в Сараево, Мехико, Кызылджа Хамам и Анкаре, дружбы "Баку-Астрахань ", преподавателям и студентам Ленинградского санитарно-гигиенического института имени Мечникова, погибшим в годы ВОВ в Санкт-Петербурге и т.д.

Кроме этого в творчестве Натига Алиева большое место занимает жанр мемориальной скульптуры. Среди работ мемориальные доски на зданиях Баку общественным деятелям, представителям культуры и науки - Мамеду Саиду Ордубади , Абдулле Шаигу, Хуршудбану Натаван, Джалилу Мамедгулузаде, Гусейну Расулбекову, Афиаддину Джалилову, Лятифу Иманову, Шовкет Алекперовой, Ильясу Эфендиеву, Мирварид Дильбази, Али Тудэ, Джабиру Новруз, Насрулле Насруллаеву, Зейналу Джаббарзаде и другим. А также надгробные памятники в Аллее почетного захоронения - Ильясу Эфендиеву, Хагигат Рзаевой, Джабиру Новрузу, Баширу Сафароглу, Габилю Алиеву, Осману Мирзоеву и другим.

Одним из творений мастера является памятник в Аллее почетного захоронения известному ученому, основателю научно-исследовательской лаборатории "Экологическая химия и охрана окружающей среды" Бакинского государственного университета, заслуженному деятелю науки, кавалеру ордена "Шохрат ", академику Рафиге Алиевой. Памятник был открыт 5 мая 2018 года.

Заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова поделилась с Trend Life впечатлениями о работе над памятником своей матери Рафиги Алиевой. Фахрия Халафова отметила, что получение государственной награды - высокая оценка профессионального мастерства и преданного служения искусству, дань яркому таланту мастера.

"Художественное исполнение скульптуры - это выражение гармонии и цельности, которую можно увидеть в статуе, выполненной из гранита. Автор с помощью плотных слоев воссоздал созерцательный настрой, так подходящий для мемориального изображения. С первого взгляда в фигуре присутствует сдержанная энергия движения. Ниспадающие складки академической мантии, также усиливают монументальность статуи. И получается идеальное сочетание не сочетаемого - камень и невероятная сказочная легкость. Точные детали лица, элементы одежды, изваяния женского тела, все его изгибы, выглядят невероятно естественно. Завораживает еще и то, что скульптура не выглядит холодно, а полна внутренней, не выраженной во внешнем действии энергии, жизненной силы. Композиция олицетворяет внутренний свет и доброту, присущие Рафиге ханум. В облике Рафиги ханум сильно ощущаются трогательные черты лица, движение усилено жестом рук. Естествен грациозный наклон головы, а широкоскулое лицо обращено прямо к зрителю. В напряженном взгляде глубоко сидящих глаз кроется психологическая выразительность. Главной задумкой скульптора, была суметь выразить впечатляющий образ по силе воплощенных чувств", - сказала Фахрия Халафова.