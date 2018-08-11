Настасья Самбурская в Баку: От Инстаграма до хулиганки - ФОТО

Российская актриса, модель, певица, телеведущая Настасья Самбурская в рамках творческого вечера Любовь Успенской на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2018" выступила с двумя композициями "Хулиганка" и "Старая". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кстати, за месяц до приезда в Баку она совершенно исчезла из социальных сетей. А вернувшись, объяснила, что просто ставила социальный эксперимент. "Я хотела понять, насколько могу жить без Инстаграма. Ответ я получила - могу. Я должна вам сказать, жизнь - это то, что происходит вне страницы Инстаграма", - написала Самбурская. По мнению российских СМИ, Настасья Самбурская также прославилась как блогер своими публикациями в социальных сетях. Несмотря на то, что артистка часто эпатирует публику, выступая на грани фола, и многие резко критикуют ее за высказывания, у Настасьи около 10 миллионов подписчиков.

Даже в комментариях азербайджанским СМИ она отметилась интересным комментарием.

"В Баку была два года, после Нового года отдыхала здесь на протяжении недели. Город очень понравился, все красиво и уютно. Но мне кажется, что меня здесь не знают и не любят (смеется). Надеюсь после "ЖАРЫ" узнают. У меня немного жесткие песни "Хулиганка" и "Старая". Ну, что поделать? Жизнь такая (смеется). Старая хулиганка - это я", - отметила Настасья.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.