Юбилейный вечер Валерии в Баку покажет российский телеканал - ФОТО - ВИДЕО

Первый канал России продолжает трансляцию международного фестиваля "ЖАРА-2018". Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт телеканала, передает Day.Az.

17 августа 21:30 по московскому времени в эфире российского телеканала будет представлен юбилейный вечер народной артистки России, популярной певицы Валерии, который прошел в рамках фестиваля.

"Самые известные песни Валерии исполнят сама певица и ее друзья: "Часики" вместе с Егором Кридом, "Любовь не продается" вместе с Кристиной Орбакайте, "Космос" - с Александром Панайотовым, "Сохранив любовь" с Николаем Басковым. В концерте также принимают участие Глюк'oZa, Юлианна Караулова, Дарья Антонюк, Ирина Дубцова, A'Studio, Ани Лорак, Натали, Жасмин и другие популярные артисты", - отмечено на сайте телеканала.

Данная трансляция станет третьим телеэфиром фестиваля "ЖАРА-2018".

Ранее один из организаторов фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) отметил, что запланировано 8-10 эфиров.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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