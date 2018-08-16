В Баку пройдут персональные выставки художников из Перу

16 августа 2018 16:06

В галерее Art Tower в Ичеришехер 25 сентября состоится открытие персональной выставки художников из Перу, сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az. В экспозиции будут представлены работы четырех художников.

Произведения авторов отражают величественные горы Анды, реку Амазонку, красоту озер, сухих и песчаных прибрежных равнин.

Выставка будет организована при поддержке посольства Перу в Азербайджане, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана и НПО Arts Council Azerbaijan.

Выставка продлится до 6 октября.

Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az