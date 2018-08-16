В Баку пройдут персональные выставки художников из Перу

В галерее Art Tower в Ичеришехер 25 сентября состоится открытие персональной выставки художников из Перу, сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az. В экспозиции будут представлены работы четырех художников.

Произведения авторов отражают величественные горы Анды, реку Амазонку, красоту озер, сухих и песчаных прибрежных равнин.

Выставка будет организована при поддержке посольства Перу в Азербайджане, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана и НПО Arts Council Azerbaijan.

Выставка продлится до 6 октября.

Вход свободный.

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