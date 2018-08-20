Представители молодежи Азербайджана отправились в Москву и Казань

Большая группа молодых азербайджанцев из числа победителей многих проектов и конкурсов по русскому языку, знанию истории и культуры России, организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, направилась в Москву и Казань для участия в культурно-образовательной программе в рамках проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

Об этом сообщили Trend в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане, передает Day.Az.

В течение недели они примут участие в экскурсиях по культурным и историческим местам, встречах с известными людьми, интерактивных программах и образовательных мероприятиях.

Ранее, 16 августа, в Российском информационно-культурном центре в Баку прошло организационное собрание с участниками программы и их родителями. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов представил руководителей делегации, ознакомил с правилами участия и программой поездки.

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