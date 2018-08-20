В Азербайджане планируется проведение Недели российских фильмов. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дипломат подчеркнул, что в сентябре в Азербайджане пройдет Неделя российских фильмов, а в ноябре планируется проведение международного театрального фестиваля, в котором примут участие российские театральные коллективы.

Отметим, что российские театральные коллективы часто приезжают в Азербайджан с гастролями. Показы спектаклей всегда вызывают большой интерес у азербайджанской публики.

Также с большим интересом азербайджанский зритель встречает работы кинематографистов России.

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