В Азербайджане пройдет Неделя российских фильмов
20 августа 2018 16:01 177
В Азербайджане планируется проведение Недели российских фильмов. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Дипломат подчеркнул, что в сентябре в Азербайджане пройдет Неделя российских фильмов, а в ноябре планируется проведение международного театрального фестиваля, в котором примут участие российские театральные коллективы.
Отметим, что российские театральные коллективы часто приезжают в Азербайджан с гастролями. Показы спектаклей всегда вызывают большой интерес у азербайджанской публики.
Также с большим интересом азербайджанский зритель встречает работы кинематографистов России.
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