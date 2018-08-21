В Баку почтили память маэстро Ниязи - ФОТО

Деятели культуры и искусства, сотрудники Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, а также филиала музея - квартиры-музея Ниязи посетили 20 августа Аллею почетного захоронения в Баку и почтили память народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, Героя Социалистического Труда маэстро Ниязи. Об этом сообщили Trend в музее, передает Day.Az.

Затем в квартире-музее Ниязи состоялось мероприятие, посвященное 106-летию со дня рождения маэстро Ниязи.

В своих выступлениях директор музея, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, народный артист, композитор Азер Дадашов, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Земфира Гафарова, заслуженный деятель искусств, композитор Айдын Азизов, заслуженный артист, дирижер Эйюб Гулиев, дирижер Стамбульского оперного театра Туран Манафзаде, заведующая отделом музея Ханым Абдинова рассказали о ярком творческом пути маэстро Ниязи, отметив его роль в развитии музыкальной культуры Азербайджана.

Далее состоялась концертная программа, на которой прозвучали сочинения Ниязи и других азербайджанских композиторов.

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