Французские кинопятницы для бакинцев продолжаются - ФОТО

В прошлую пятницу, 17 августа состоялся третий показ фильма в рамках проекта "Мое французское кино", организованного Французским Институтом в Азербайджане для бакинских зрителей.

Если первыми гостями названного проекта стали известный актер Фирдовси Атакишиев и ведущая актриса театра "ADO" Эльза Фуртадо, то на этот раз организаторы киносеанса привлекли к нему хорошо известного столичным любителям и знатокам искусства фотографа, арт-куратора, публициста Рустама Гусейнова.

Показ традиционно прошел в уютном зале, но в отличие от предыдущих сеансов, зрители, переполнившие в этот день салон отеля Landmark, увидели не только очередной фильм французского кинематографиста. Так, черно-белым кинокадрам Парижа предшествовали отснятые Р. Гусейновым монохромные фотокадры Баку, что рождало поистине изящную перекличку. Своеобразную встречу двух реальностей - Парижа шестидесятых годов, представшего в фильме "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара и снимки современного Баку в интерпретации азербайджанского фотографа...

Как упоминалось ранее "французские пятницы" пройдут в августе и сентябре этого года, и, забегая вперед, хотелось бы отметить, что 24 августа киногурманам вновь будет продемонстрирован фильм Годара (невольное доказательство масштаба личности этого автора и занимаемого им в истории кинематографа места). Экзистенциальную насмешку о тщете человеческих усилий, картину в 12-ти сценах "Жить своей жизнью" Годара с неподражаемой Анной Кариной в главной роли представит кинорежиссер и продюсер Али-Иса Джаббаров.

Ф. Агаларова