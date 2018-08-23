"Теория большого взрыва" закрывается
Создатели телесериала "Теория Большого взрыва" (The Big Bang Theory, стартовал в 2007 году) объявили, что 12-й сезон станет для него последним. Об этом сообщил в среду журнал Variety.
"Мы всегда будем благодарны нашим поклонникам за их поддержку "Теории Большого взрыва" на протяжении 12 сезонов. Вместе с актерами, сценаристами и командой мы очень ценим успех сериала и хотим сделать последний сезон и последние серии такими, чтобы дать сериалу эпическое творческое завершение", - приводит издание совместное заявление компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions.
Выход 12-го сезона сериала запланирован на осень. Последний эпизод, по данным журнала The Hollywood Reporter, выйдет в мае следующего года.
"Теория Большого взрыва" транслируется на телеканале CBS с 2007 года. В сериале заняты Джони Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Нэйэр и другие. После восьмого сезона Хелберг и Нэйэр зарабатывали по $1 млн за каждую серию. Сериал завоевал премию "Золотой глобус" в 2011 году за лучшую мужскую роль.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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