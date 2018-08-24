К 85-летию выдающегося азербайджанского режиссера Расима Оджагова: объявлен конкурс фильмов и фоторабот "Шеки, я люблю тебя"

22 ноября 2018 года выдающемуся представителю азербайджанского киноискусства, народному артисту, лауреату Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалеру ордена "Шохрат", видному кинорежиссеру Расиму Оджагову исполнилось бы 85 лет...

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Расим Оджагов - классик, легендарная фигура в азербайджанском киноискусстве. Его фильмы покорили сердца миллионов, герои кинокартин стали любимцами зрителей, а имя самого режиссера служит синонимом безмерного таланта, мастерства, профессионализма и безграничной преданности киноискусству.

К 85-летнему юбилею мэтра кино при организационной поддержке Министерства культуры и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) объявлен конкурс короткометражных художественных и документальных фильмов и фоторабот "ŞƏKİ, MƏN SƏNİ SEVİRƏM" ("Шеки, я люблю тебя ").

По словам первого секретаря Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, заслуженного деятеля искусств Джамиля Гулиева, цели и задачи проводимого конкурса - пропаганда творческого наследия Расима Оджагова, выявление талантливых кинематографистов и фотохудожников, развитие у них креативного творческого мышления и воображения, а также пропаганда культуры и истории города Шеки.

"На конкурс принимаются фильмы продолжительностью не более 10 минут - это могут быть как короткометражные художественные, так и короткометражные документальные кинокартины. Представить свои работы на конкурс могут и профессиональные кинематографисты, и любители, не имеющие кинематографического образования. У конкурса нет возрастного регламента, могут участвовать люди любого возраста", - отмечает заслуженный деятель искусств.

У кинолент, представленных на конкурс, сквозной линией должна проходить тема Шеки.

"Это может быть связано с историей города, культурой, традициями и конечно, с творчеством Расима Оджагова. Мы все прекрасно знаем, как Оджагов любил Шеки, и во многих его фильмах эта тема присутствовала", - добавил Гулиев.

Как отмечает первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, не случайно, что наряду с конкурсом фильмов, проводится и конкурс фоторабот.

"Расим Оджагов очень любил фотографию и делал блестящие фотоработы. Он настолько талантливо сделал фотоснимки, что при поступлении во ВГИК (прим.авт. - Расим Оджагов окончил операторский факультет ВГИКа) фотоработы Оджагова просто очаровали приемную комиссию. Кстати, среди этих фотографий были работы, связанные с Шеки", - подчеркнул Джамиль Гулиев.

Фотоработы, направленные на конкурс, также как и фильмы, должны отражать тему Шеки. Каждый участник может представить до пяти работ. Желающие принять участие в конкурсе должны представить фильмы и фотоработы до 30 октября 2018 года в Союз кинематографистов Азербайджанской Республики.

Как рассказал Джамиль Гулиев, победителям, занявшим I и II места в номинациях "Лучший короткометражный художественный фильм", "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучшая фоторабота", будет вручен приз имени Расима Оджагова и денежная награда.

Награждение победителей конкурса состоится на мероприятии, посвященном 85-летию со дня рождения выдающегося кинодеятеля Расима Оджагова, которое пройдет в его родном городе Шеки.

"На мероприятии, посвященном 85-летию Расима Оджагова, также будет объявлено имя лучшего студента Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, который будет удостоен стипендии имени Расима Оджагова (прим. автора - стипендия имени Расима Оджагова учреждена СКАР)", - добавил Гулиев.

На мероприятии, посвященном юбилею мэтра азербайджанского кино, будет представлена концертная программа, на которой прозвучат музыкальные композиции из фильмов режиссера, друзья и коллеги поделятся воспоминаниями о нем, также на вечер будут приглашены зарубежные гости, которые работали с Расимом Оджаговым.

По словам первого секретаря СКАР, каждый молодой режиссер, посмотрев фильмы Расима Оджагова, очень многому может научиться.

"Научиться, как строить композицию кадра и мизансцену, работе с актерами, монтажно-композиционному решению... Творчество режиссера интересно прежде всего тем, что Оджагов принес в азербайджанский кинематограф свободу мышления, высокую изобразительно-художественную культуру, философское осмысление жизни и интересные драматургические решения. Очень интересна работа Расима Оджагова в кино с музыкой, и его тандем с композитором Эмином Сабитоглу. Фильмы Расима Оджагова - высокопрофессиональны и каждый молодой режиссер, посмотрев их, многому может научиться. Это настоящий учебник", - сказал Джамиль Гулиев.