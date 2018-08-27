В парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт звезд эстрады - ФОТО

В парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт звезд эстрады под названием "Ulduzlar bir arada", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Ulduzlar bir arada" - потрясающая концертная программа, проникновенная музыка, невероятная атмосфера, неизгладимые впечатления, и, конечно, самые популярные отечественные исполнители. Услышать хиты и новые песни любимых артистов пришло большое количество зрителей, которые с нетерпением ждали появления кумиров на сцене. Концертную программу открыла заслуженная артистка Азербайджана Манана Джапаридзе, она исполнила композицию "Can Azərbaycan".

Далее под оглушительные аплодисменты зрителей на сцену выходили и радовали своим исполнением - народные артисты Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева, Фаиг Агаев, заслуженные артисты Ройя Айхан, Тунзаля Агаева, Адалят Шюкюров, Мири Юсиф, известные исполнители ABD Малик, Рауф и Мурад Ариф.

Звезды представили публике невероятные концертные номера со сложными хореографическими постановками, яркими световыми эффектами, профессиональным звуком. Артисты исполняли свои новые песни и уже полюбившиеся слушателям хиты. Вечер запомнился не только сольными номерами, но и дуэтными выступлениями, которые покорили сердца всех присутствующих на концерте. Публика встречала каждого исполнителя оглушительными овациями и с абсолютным восторгом.

Концерт стал замечательной возможностью для поклонников увидеть и услышать кумиров, но и сами звезды были счастливы выступить на невероятной сцене, исполнить для поклонников их любимые композиции, почувствовать полное единение с публикой. Звезды искренне общались с публикой, что вызывало восторг у поклонников.

Грандиозная концертная программа никого не оставила равнодушным - зрители были очарованы, они не скрывали своих эмоций, все танцевали и подпевали звездам.

Вечер завершился совместным выступлением Ройи Айхан и Мири Юсифа, во время которого не смолкали аплодисменты поклонников. Дуэт вызвал огромный восторг публики.

Захватывающая, грандиозная, зрелищная концертная программа стала необыкновенным подарком для зрителей, которые после окончания вечера еще долго делились восторженными эмоциями и впечатлениями.

Отметим, что в парке Центра Гейдара Алиева регулярно проводятся различные концерты, развлекательные программы.