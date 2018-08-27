"The Jerusalem Post": Габалинский международный музыкальный фестиваль демонстрирует прекрасные и замечательные отношения Израиля с Азербайджаном - ФОТО

Иерусалимский симфонический оркестр выступал во второй раз на Габалинском международном музыкальном фестивале. Фестиваль, созданный израильским дирижером Дмитрием Яблонским и пианистом Фархадом Бадалбейли, является одним из важнейших событий классической музыки в Азербайджане.

Во время этого замечательного и гостеприимного праздника музыки в одном из красивейших уголков Азербайджана в городе Габала Иерусалимский симфонический оркестр был встречен очень тепло и восторженно любителями классической музыки во время их второго выступления на ежегодном международном музыкальном фестивале, который на высоком уровне проходит в Азербайджане последние 10 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в своей статье "Звуки Иерусалима в толерантной мусульманской стране" во влиятельной израильской англоязычной газете "The Jerusalem Post" написала израильская журналистка Ирис Горлет.

"Иерусалимский симфонический оркестр провел четыре концерта во время данного музыкального мероприятия и азербайджанская аудитория восприняла и приняла наш симфонический оркестр с большим интересом, особенно молодые люди, которые заполнили зал и с большим вниманием наблюдали за мастерством нашего оркестра", - отмечает генеральный директор Иерусалимского симфонического оркестра Яир Штерн.

Израильская журналистка отмечает, что музыкальный фестиваль демонстрирует прекрасные и замечательные отношения Израиля с Азербайджаном, который является государством, где большинство населения являются мусульманами. "Исторические отношения между азербайджанцами и проживающими издревле там еврейскими общинами были и остаются превосходными. Евреи проживают на территории Азербайджана более 2500 лет, и еврейское сообщество утверждает, что оно может проследить свое происхождение до разрушения Израильского царства ассирийским королем Тиглат-Пилесером III в 720 году до нашей эры", - отмечает Горлет.

Однако, по мнению автора статьи, современные ученые предполагают, что горские евреи Кавказа и Азербайджана произошли от персидских евреев, которые были рассеяны вокруг Персидской империи. "В течение тысячелетий горско-еврейская община Азербайджана говорила на языке джуури, особая форма языка фарси, которая использует ивритские элементы и мало или совсем не имела отношения к другим еврейским общинам.

Это изменилось, когда Азербайджан стал частью СССР в 1920 году, когда Красная армия вторглась на территорию независимого Азербайджана. Большевики в то время очень нуждались в знаменитой на весь мир нефти Баку и страна в течение 70 лет оставалась под советским коммунистическим контролем. В 1991 году в результате развала Советского Союза, Азербайджан обрел государственную независимость", - отмечается в газете The Jerusalem Post

Автор статьи отмечает, что в период развала Советского Союза, большинство европейских евреев Кавказа репатриировались в Государство Израиль. "Сегодня большая часть еврейской общины проживает в столице Азербайджана - Баку и состоит из горских евреев, которые являются крупнейшей еврейской общиной в стране. Здесь проживают и европейские евреи, которые поселились в Азербайджане с конца XIX-го века и бежали от ужаса фашизма во время Второй мировой войны и именно в Азербайджане многие из них нашли убежище, а затем и родной дом. Также есть небольшая община грузинских евреев, для которых Баку стал своим домом с начала XX-го века. В Баку сегодня также действует активная община религиозного движения ХАБАД, которая с радостью предложит кошерную пищу для всех еврейских посетителей и активных сионистских молодежных движений", - пишет Ирис Горлет.

По словам израильской журналистки, уникальным моментом проживания евреев в Азербайджане является известный на весь мир поселок Красная Слобода Губинского района на севере современного Азербайджана, где проживает община горских евреев Азербайджана. "Этот поселок был основан горскими евреями в 13-м веке и первоначально назывался "Еврейская Слобода". Затем в период советского коммунистического правления название поселка изменили на "Красная Слобода". Сегодня в этом поселке проживает более 4 500 евреев. В прошлом в этом поселке проживало до 18 000 горских евреев и здесь было 18 активно действующих синагог. Но в 1938 году Сталин депортировал лидеров горско-еврейской общины в Сибирь и приказал закрыть все синагоги, кроме одной, которая действует до сих пор. Сегодня в поселке Красная Слобода действуют две активные синагоги, а также еврейская школа, которой управляют ХАБАД и "Ор Авнер", - отмечает Ирис Горлет.

"Местная традиция заключается в том, что азербайджанские горские евреи 9 Ава - в национальный день траура еврейского народа приезжают в Красную Слободу из своих нынешних домов в Москве и Нью-Йорке, где они обычно ведут бизнес, а их родственники в Израиле присоединяются к ним", - отмечает ученый, доктор Хен Брам, научный сотрудник в Институте Van Leer в Иерусалиме.

В городе Огуз можно увидеть две сохранившиеся синагоги. Этот город может похвастаться небольшой еврейской общиной, которая празднует еврейские праздники и тепло принимает еврейских гостей из России. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагает свою личную поддержку и ежегодно выделяет финансовые ресурсы для содержания этих синагог", - говорит д-р Хен Брам.

"Азербайджан - удивительное и замечательное место для израильтян. В этой стране никогда не было проявлений антисемитизма. Евреи никогда не чувствовали себя здесь чужими и всегда были интегральной частью азербайджанского народа", - отмечает израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут. "Наши дружественные государства действительно взаимодействуют как истинные и надежные стратегические партнеры. У Израиля и Азербайджана есть невероятные межгосударственные отношения, уровень политического доверия и диалога на самом высоком уровне, наши торгово-экономические взаимоотношения составляют пять с половиной миллиардов долларов США в год. Эти отношения также включают военно-стратегическое партнерство", - добавил он.

"Азербайджан является и продолжает оставаться подлинным образцом межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога. Толерантность и мультикультурализм являются ключевыми основами азербайджанского общества. Нынешнее руководство Азербайджана хочет подчеркнуть религиозную терпимость и плюрализм и особенно хорошие еврейско-мусульманские отношения в Азербайджане могут стать ярким образцом для остального мира", - резюмирует Ирис Горлет в своей статье во влиятельной израильской англоязычной газете "The Jerusalem Post".

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