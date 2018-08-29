Эмиль Кадыров представит Азербайджан на конкурсе «Новая волна 2018» - ФОТО

4 сентября в Сочи будет дан старт международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018".

Как сообщает Day.Az, в этом году Азербайджан на "Новой волне" представит певец Эмиль Кадыров, ставший известным по проекту "Голос", выходившему в эфир на Первом российском канале, и телешоу "Во весь голос" на телеканале "Мир".

В "Новой волне 2018" принимает участие 15 финалистов из 10 стран мира: Эмиль Кадыров (Азербайджан), Gevorg Harutyunyan (Армения), Ивайло Филипов (Болгария), Demy (Греция), Marko (Италия), Mad June (Казахстан), Lenni-Kim (Канада), Klinsmann (Мальта), Julia Zahra (Нидерланды), Дарья Антонюк (Россия), Дан Розин (Россия), Ana Zorina (Росия), EtnoZapil (Россия), "Ки? Туа!" (Россия), "Пиджаков Live", Саша Пашков (Украина).

В состав жюри конкурса ежегодно входят самые популярные артисты и музыканты России и других стран мира. Председателем жюри конкурса является народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой. Члены жюри "Новой волны 2018": певец и композитор Игорь Николаев; народный артист России, композитор и продюсер Филипп Киркоров; заслуженная артистка России, певица Алсу; певец, актер, телеведущий Сергей Лазарев; певица, актриса, заслуженная артистка России Анжелика Варум; певица, народная артиста Украины Ани Лорак; композитор Димитрис Контопулос; исполнитель, музыкант и композитор Интарс Бусулис; генеральный директор российского национального музыкального канала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров.

"Новая волна" - профессиональный конкурс, и участие в нем - большое удовольствие! При выборе репертуара для конкурса руководствовался собственным музыкальным вкусом. Выступая в Сочи, я буду знать, что моя группа поддержки - мои родные и весь Азербайджан, мой родной город Баку! Это бесценно! Всем конкурсантам желаю веры в свои силы, не сдаваясь, идти к своей музыкальной мечте. А себе перед выступлением на "Новой волне 2018" хочу пожелать не переволноваться !", - сказал в беседе с официальным сайтом конкурса Эмиль Кадыров, который на данный момент является солистом театра "Градский Холл" и часто выступает в России и странах СНГ, с разным по жанрам репертуаром.

Отметим, что обладатель фундаментального музыкального образования, лауреат международного конкурса "Романсиада" Эмиль Кадыров один из лучших исполнителей песен Муслима Магомаева среди молодых артистов и один из достойнейших участников команды Александра Градского. На телепроекте "Голос" (четвертый сезон) именно исполнение песни "Синяя вечность" принесло Эмилю Кадырову наибольшее количество баллов по итогам зрительского голосования. В репертуаре Эмиля Кадырова - всемирные шлягеры, песни на разных языках, певец прекрасно исполняет неаполитанские и латиноамериканские песни, песни современных композиторов. Но главное место в его творчестве занимают песни великого Муслима: "Ты - моя мелодия", "Синяя вечность", "Чертово колесо", "Не спеши" и многие другие.

Ф. Агаларова