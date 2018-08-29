В Баку отметили юбилей видного режиссера Вагифа Мустафаева - ФОТО

В Киноцентре "Низами" прошел вечер, посвященный 65-летию видного режиссера, народного артиста, лауреата Государственной премии Азербайджана, члена Европейской академии кино и телевидения, вице-президента Евразийской академии телевидения и радио, президента телекомпании Space Вагифа Мустафаева. Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и дипломатических миссий. Гостям были представлены фрагменты из фильмов Вагифа Мустафаева, кадры со съемочной площадки.

На открытии вечера председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), народная артистка Шафига Мамедова рассказала о жизни и успешном творческом пути юбиляра. Было отмечено, что Вагиф Мустафаев привнес в национальный кинематограф новый оригинальный стиль, был удостоен множества национальных международных наград и призов. За выдающийся вклад в развитие национального киноискусства и культурного сотрудничества Вагиф Мустафаев также награждён орденом "Чести" Грузии, орденом "Дружбы" Российской Федерации, орденом "Знамя Сербии" Сербии, "Золотой медали" Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, "Золотого ордена" Международной конфедерации журналистских союзов Европейской академии телевидения и радио и Ассоциации СМИ Украины и т.д..

Гости из Грузии, известный актер Афтандил Махарадзе, снявшийся в фильмах режиссера, и режиссер Теймураз Баблуани, отметили, что Вагиф Мустафаев - выдающийся и любимый режиссер не только в Азербайджане, но и в Грузии, где все его фильмы смотрят с большим интересом.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал отметил, что успех фильма, прежде всего связан с работой режиссера.

"Хотя в фильме играют актеры и актрисы, он связан с именем режиссера. Вагиф Мустафаев был свидетелем самых тяжелых моментов истории Азербайджана и создал полюбившиеся всем экранные произведения. Верю, что режиссер и дальше с той же смелостью, творческой самоотверженностью будет снимать прекрасные фильмы", - сказал глава дипмиссии.

Первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде подчеркнул, что фильмы, созданные Вагифом Мустафаевым, взывают большой отклик в душе.

"Среди его документальных фильмов есть также четырехсерийная лента "Нефтяная история Азербайджана", которую он в 2010 году посвятил азербайджанским нефтяникам. В одном эпизоде этого фильма участвовал и я. В том фильме я стал свидетелем того, какой сложной профессией является режиссерская работа", - сказал академик.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев подчеркнул, что творчество Вагифа Мустафаева занимает особое место в национальной культуре, при этом режиссер обладает способностью с юмором преподносить зрителям в своих экранных произведениях многие особенности Азербайджана. Говоря о снятых им документальных лентах, министр особо подчеркнул цикл документальных фильмов, повествующих об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве. Затем министр вручил режиссеру орден "Шараф", которым он был награжден распоряжением Президента Ильхама Алиева от 1 августа 2018 года.

В заключении Вагиф Мустафаев выразил искреннюю признательность участникам мероприятия, рассказал об интересных моментах во время съемок фильмов, подчеркнув, что государством уделяется особое внимание развитию национального кинематографа.

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