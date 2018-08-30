В Таллине прошла выставка азербайджанского художника - ФОТО - ВИДЕО

В Эстонской галерее дизайна и архитектуры прошла выставка азербайджанского художника Ровшана Нура, который уже несколько лет живет и работает в Таллине. Об этом сообщает Trend со ссылкой на www.slavia.ee, передает Day.Az.

Выставка "Мой путь" была представлена в красивой галерее в самом сердце Таллина - средневековом Старом городе и проходила в рамках празднования 100-летия Эстонской республики. Экспозиция посвящена трeм культурным столицам: Баку, Таллину и Венеции - городам, с которыми связан творчeский путь художника.

Ровшан Нур - необычный, уникальный художник. Сейчас он работает как художник-живописец со своим индивидуальным почерком. Родившись, живя и учась в городе с вековыми традициями Баку, он познал многие тайны древнейшей мировой культуры своего уникального народа. Он мастерски владеет старинной техникой ковроделия - одним из древних и традиционных ремесел в Азербайджане. Уникальный город детства и юности, где художник закончил Азербайджанскую академию художеств и стал членом Союза художников Азербайджана

Венеция - город романтики и влюбленных, много веков вдохновляла поэтические души. Ровшан, с тонкой и романтической душой, приехав первый раз в этот город, попал под влияние уникальной палитры венецианских красот и безнадeжно влюбился в романтику города, много раз возвращаясь в этот город. Так появились на холсте венецианские городские пейзажи с музыкой гондол и знаменитых мостов. Романтика Венeции оказалась созвучна с романтикой души художника. Как знать, может быть пройдет нeмного времени, и в знаменитом музее Академии, где висят картины выдающихся итальянских мастeров Витторе Карпаччо, Беллини и Джорджоне, воспевающих красоту Венеции, будут и картины Ровшана, так же полюбившего этот город.

Таллин - неповторимый средневековый город. Тысячи художников приезжали сюда, чтобы увековечить на своих картинах таинственную и загадочную атмосферу города. Был покорен уникальной архитектурой и Ровшан, который решил когда-то связать свою жизнь со сказочным городом. В своем творчестве художник пытается разгадать загадки и тайны Старого города, при этом добавляя восточный колорит через орнамент ковров и гранаты - символы любви, благополучия и счастливого будущего. Эти восточные символы являются посланниками доброжелательности и гостеприимства азербайджанской земли, которая дает силы и энергию для творчeства художника.

Тщательно, с графической точностью, вырисовывая средневeковую архитектуру Старого города, художник, словно усердно ткет в едином орнамeнте узоры любимых ковров, c таллинскими башнями и городскими улочками, переплетая и используя свои национальные традиции.

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