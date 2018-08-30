Большой друг Азербайджана Иосиф Кобзон - Памяти легендарного артиста

На 81-м году жизни скончался народный артист СССР, певец Иосиф Кобзон.

О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии. А 20 июля он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Российский эстрадный певец, политик, музыкально-общественный деятель, педагог - Иосиф Кобзон был выдающейся личностью и большим другом Азербайджана. За свою творческую жизнь Иосиф Давыдович записал около трех тысяч песен и объездил более 100 стран.

В сентябре прошлого года он был удостоен награды за большие заслуги в развитии азербайджано-российских культурных связей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда подписал распоряжение о награждении Иосифа Давыдовича Почетным дипломом Президента Азербайджана.

В своих многочисленных интервью народный артист не раз признавался в любви к Азербайджану, его людям и подчеркивал основополагающую роль Общенационального лидера Гейдара Алиева, который часто посещал его концерты, в становлении страны и развитии российско-азербайджанских отношений.

"Когда ты приезжаешь в Баку и другие города страны, ты видишь, как растет Азербайджан. Как эти нефтяные реки текут не в карманы олигархов, а в народ и в страну. Я рад бурному и стремительному развитию Азербайджана", - говорил Кобзон представителям СМИ.

Добавим, что артист дружил с такими великими азербайджанскими исполнителями, как Муслим Магомаев и Рашид Бейбутов. "Я часто вспоминаю ушедших артистов, считаю, что память о них должна жить", - говорил Кобзон и всегда чтил память о своих друзьях.

Теперь это задача других...

Ф. Агаларова