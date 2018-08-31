В Азербайджане впервые будет снят толливудский фильм
31 августа 2018 13:58 355
В Азербайджане впервые будет снят индийский фильм на языке телугу (Толливуд).
Как сообщает Report со ссылкой за зарубежные СМИ, фильм станет первой совместной работой двух известных деятелей кинематографии - актера Рама Чарана и режиссера Бояпати Сринуна, передает Day.Az.
30 дней съемочная группа будет находиться в туристических регионах Азербайджана. Кинокартина будет снята при финансовой поддержке Киары Адвани и DVV Данайи.
Отметим, что Толливуд - общее название производимых в Индии фильмов на языке телугу. Центром киноидустрии фильмов на телугу является город Хайдарабад.
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