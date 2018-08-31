Азербайджанский баритон Магеррам Гусейнов дебютирует в театре Ла Скала - ФОТО

Театр Ла Скала (Teatro alla Scala) считается центром оперного искусства, через который проходили разные мировые звезды. Публика театра отличается своей любовью к опере, высоким вкусом и богатыми познаниями в этом искусстве. Поэтому выступать на этой площадке для каждого артиста очень ответственно, и попасть на эту сцену может не каждый.

Молодой азербайджанский баритон Магеррам Гусейнов является одним из талантливых азербайджанских оперных певцов, что покоряют Италию. Являясь лауреатом многочисленных конкурсов, он, несмотря на свой юный возраст, уже успел выступить в главных партиях известных опер на разных мировых площадках. А завтра состоится его дебют в Ла Скала в опере "Али-баба, или 40 разбойников" Луиджи Керубини. Добавим, что в последний раз эта опера ставилась 55 лет назад.

Магеррам Гусейнов исполнит одну из главных партий - главаря разбойников Урс-Хана (Ours-Kan).

Режиссером постановки является известный кинорежиссер Лилиана Кавани ("Ночной портье"), дирижер - Паоло Кариниани.

"Постановка удалась на славу. Иначе и быть не могло, ведь над ней работала большая команда профессионалов. У нас вчера была генеральная репетиция (здесь репетиции обычно бывают открытыми), и я могу сказать, что публика нас отлично приняла, им очень понравилось", - рассказал Day.Аz Магеррам Гусейнов.

В беседе с нами исполнитель отметил, что выступать на сцене Ла Скала - мечта каждого оперного певца, каждого вокалиста.

"В начале своей карьеры каждый думает об этом, и, возможно, каждый пытается достичь этого. Я очень счастлив, что у меня есть такая возможность выступить на легендарной сцене", - признался М. Гусейнов.

Франгиз Агаларова