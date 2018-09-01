Азербайджанские исполнители джаза выступили в Рио-де-Жанейро - ФОТО
1 сентября 2018 16:33 197
В рамках турне по Бразилии азербайджанские исполнители джаза Исфар Сарабский & трио и Шахрияр Иманов выступили в знаменитом концертном зале "Blue Note" в Рио-де-Жанейро.
Как передали АЗЕРТАДЖ из посольства Азербайджана в Бразилии, концерт прошел с большим успехом. Об этом передает Day.Az.
На концерте присутствовали представители городской мэрии, преподаватели и учащиеся Азербайджанской муниципальной школы, местные любители джаза. Мероприятие широко освещалось в местной прессе.
Турне азербайджанских джазменов по Бразилии прошло при организационной поддержке посольства Азербайджана в этой стране с 21 по 31 августа.
Концерт записан каналом SESC TV и будет в течение года транслироваться по телевидению и радио Бразилии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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