Теймур Даими представит "свое французское кино" в эту пятницу - ФОТО
3 сентября 2018 13:42 145
Полюбившийся синефилам и уже имеющий своего преданного зрителя проект Французского Института в Азербайджане "Mon cinéma français" приступает к очередной, уже осенней серии киносеансов. Это мероприятие, на котором известные деятели искусства Азербайджана демонстрируют бакинской публике свое любимое французское кино, продолжится в эту пятницу, 7 сентября, показом фильма Леоса Каракса "Корпорация "Святые моторы"" (2012).
Как сообщили Day.Az организаторы мероприятия, эту барочную кинорефлексию представит художник, кинорежиссер, публицист Теймур Даими.
Отметим, что сеанс состоится в отеле Landmark, в 19.30 по местному времени. Вход свободный. Фильм будет показан на французском языке с английскими субтитрами.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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