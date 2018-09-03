Теймур Даими представит "свое французское кино" в эту пятницу - ФОТО

3 сентября 2018 13:42

Полюбившийся синефилам и уже имеющий своего преданного зрителя проект Французского Института в Азербайджане "Mon cinéma français" приступает к очередной, уже осенней серии киносеансов. Это мероприятие, на котором известные деятели искусства Азербайджана демонстрируют бакинской публике свое любимое французское кино, продолжится в эту пятницу, 7 сентября, показом  фильма Леоса Каракса "Корпорация "Святые моторы"" (2012).

Как сообщили Day.Az организаторы мероприятия, эту барочную кинорефлексию представит художник, кинорежиссер, публицист Теймур Даими.

Отметим, что сеанс состоится в отеле Landmark, в 19.30 по местному времени. Вход свободный. Фильм будет показан на французском языке с английскими субтитрами.

Ф. Агаларова

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