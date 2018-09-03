Во Дворце Гейдара Алиева пройдет вечер шансона

В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 16 октября в 19.00, будет представлена концертная программа "Şanson gecəsi" (Вечер шансона). Об этом сообщили Trend в пресс-службе дворца, передает Day.Az.

В концертной программе примут участие исполнители шансона Джейхун Бакинский, Джалал Аббасов, Флора Эйвазова "Флоренция", Шакир Марданов, Шамиль Керимов, Олег Селин, Хава Долев, Байрам Джалилов и другие.

В концертной программе будут представлены новые и полюбившиеся композиции бакинского шансона.

Цена билетов от 10 до 40 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az .

Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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