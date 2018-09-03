В Баку пройдет выставка работ художников-любителей

В галерее Art Tower в Ичеришехер 11 сентября в 19.00 будут представлены работы молодых художников и любителей, отобранных в рамках проекта "Start". Об этом сообщили Trend в пресс-службе Arts Council Azerbaijan, передает Day.Az.

Вход - свободный.

Проект "Start" направлен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, поддержку и продвижение молодых художников и представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу.

Выставка пройдет при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Министерства культуры Азербайджана, Государственной художественной галереи и НПО Arts Council Azerbaijan, организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.

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