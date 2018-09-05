Произведение Франгиз Ализаде прозвучало на фестивале в Нью-Йорке - ФОТО

В знаменитом Нью-Йоркском Музее искусств "МоМА" традиционно с 1971 года проводится Музыкальный фестиваль "Summergarden". В Музейном саду с прекрасными скульптурами проходят концерты классической и джазовой музыки. На каждом концерте, проводимом под девизом "Новая музыка Нью-Йорка", звучат премьеры в разных жанрах современной музыки.

На этот фестиваль привлекаются талантливые выпускники всемирно известной музыкальной школы "Julliard-school" под руководством Джоэла Сакса, которые участвуют в различных инструментальных ансамблях. Выпускники этой школы, лауреаты нескольких международных конкурсов Сумире Хиротсуру (скрипка), Бунгчан Ли (скрипка), Йоселин Пан (альт), Изабель Квондан (виолончель) объединились в квартет, который назвали "Ansoni". Этот квартет включает в свой репертуар самые известные образцы современной музыки, завоевавшие любовь и признание большой слушательской аудитории.

Очень приятно отметить, что на фестивале в концерте 22 июля "Ansonia" исполнил квартет "Оазис" народной артистки Азербайджана Франгиз Ализаде. Произведение было тепло встречено слушателями и сопровождалось продолжительными овациями.

Добавим, что квартет "Ансония" включил "Оазис" в свой постоянный репертуар и будет исполнять его в концертном турне в США.

В буклете, изданном к фестивалю, была представлена обширная информация о жизни и творчестве Франгиз Ализаде и ее произведении "Оазис". Также в Нью-Йоркской газете "МоМА" была опубликована большая статья о струнном квартете "Оазис".

Написанный в 1998 году Квартет "Оазис" Франгиз Ализаде, был заказан знаменитым квартетом "Kronos" (Сан-Францизко, США), и впервые был исполнен в городе Глазго, а затем в самых известных концертных залах по всему миру.

Произведения нашего прославленного композитора, председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки Франгиз Ализаде входят в репертуар мегазвезд и коллективов уровня Hilary Hahn, Yo-Yo-Ma, "Berliner Philharmoniker" или "Royal Concertgebouw Orkestr". Из года в год все больше молодых музыкантов исполняют музыку азербайджанского композитора, приобщаясь, как пишет корреспондент газеты "New-York-MoMA" Алиса Кравитц, "к миру ярких и необычных музыкальных образов, воплотивших в себе синтез веяний Востока и Запада".

Ф. Агаларова