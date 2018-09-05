В Турции состоялась премьера представления «Ферхад и Ширин» на музыку Арифа Меликова - ФОТО

С ошеломляющим успехом в концертном зале "Одеон" в Билькентском университете в Анкаре состоялась премьера представления для симфонического оркестра, солистов балета и чтецов на музыку Арифа Меликова по пьесе Назима Хикмета "Легенда о любви" - "Ферхад и Ширин". Крытый амфитеатр на четыре тысячи зрителей был полон.

Впервые балет Арифа Меликова "Легенда о любви" был показан на сцене Мариинского театра (тогда Ленинградский театр оперы и балета имени С.Кирова.) 23 марта 1961 года. Либретто балета "Легенда о любви" турецкий поэт и драматург Назым Хикмет создал на основе собственной драмы "Ферхад и Ширин", которая, в свою очередь, основывалась на поэме классика азербайджанской поэзии Низами Гянджеви "Хосров и Ширин".

Билькентский симфонический оркестр, вместе с чтецами Аслы Тандоган и Мертом Фиратом поразили публику проникновенной игрой. Дирижировал оркестром заслуженный деятель искусств Азербайджана Эльшад Багиров. Хореография - Угур Сейрек.

Отметим, что мероприятие было посвящено 85-летию со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося композитора Арифа Меликова.

В заключении вечера публика наградила артистов и музыкантов продолжительными овациями

Ф. Агаларова