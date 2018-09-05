Леонид Агутин презентовал клип, часть съемок которого прошла в Баку - ВИДЕО - ФОТО

Заслуженный артист России Леонид Агутин презентовал новый клип на кавер-версию песни Виктора Цоя "Кончится лето".

Как сообщает Day.Az, в клип "Кончится лето" включена серия кадров, снятых в Баку во время проведения Международного музыкального фестиваля "Жара-2018". Напомним, что в рамках фестиваля у Леонида Агутина состоялся концерт, посвященный его 50-летию.

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