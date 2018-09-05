Эльчин Ширинов, став частью трио Авишая Коэна, выступил в Токио и Будапеште - ФОТО

Заслуженный артист Азербайджана, джазовый пианист и композитор Эльчин Ширинов, став частью джазового трио всемирно известного контрабасиста, композитора, певца и аранжировщика Авишая Коэна, выступил вместе с ними на всех концертах в их турне по разным странам.

Так, 26 августа в Токио, в честь 30-летия известного клуба Blue Note Tokyo, в Kioi Hall состоялось два концерта трио Авишая Коэна вместе с 17Strings.

А 29 августа концерт популярного трио прошел в Будапеште в рамках джазового фестиваля, собрав в одной из самых больших Синагог мира более 2 тысяч человек.

Отметим, что Авишай Коэн является одним из самых популярных джазовых музыкантов в мире.

"Авишай Коэн - один из самых лучших в мире музыкантов, поэтому безумно рад, что стал частью его трио. Выступать с ним во время тура по странам мира было невероятно круто", - сказал Day.Az Э. Ширинов.

Ф. Агаларова