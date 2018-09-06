В рамках Фестиваля Насими в Баку будет представлен неординарный спектакль "Жертвоприношение" - ФОТО

Впервые в Азербайджане 27-30 сентября состоится "Фестиваль поэзии, искусства, духовности - Насими", посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль пройдет под лозунгами - "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я - крупица, я - светило...", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими - Шамахы будут организованы программы.

Одно из мероприятий состоится 29 сентября в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова. Зрителям будет представлена премьера фрагментов иммерсивного спектакля "Immolatio" ("Жертвоприношение", авторы - поэтесса Лейла Бегим, кинорежиссёр и сценарист Ефим Абрамов) на азербайджанском и русском языках в постановке народного артиста Азербайджана Вагифа Асадова.

Пьеса "İmmolatio" ("Жертвоприношение") посвящена двум великим мыслителям - просветителям, родившимся в один год, жившим в одно время в разных частях света - на Востоке и Западе, в Азербайджане и Чехии. Имадеддин Насими (1369-1417) и Ян Гус (1369-1415) имели идентичные взгляды, идеи, отношение к сохранности и развитию родного языка. Пьеса написана в стихах на русском языке и переведена на азербайджанский и английский языки.

В настоящее время ведутся репетиции неординарного и очень интересного спектакля. Творческий коллектив, в котором участвуют актеры Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, поделился с Trend своими мыслями о фестивале и спектакле.

Режиссер-постановщик Вагиф Асадов отметил, что эта пьеса - прежде всего рассказ о единении двух культур, о единении взглядов представителей Востока и Запада: "Фестиваль Насими в таком грандиозном масштабе впервые состоится в Азербайджане, с участием известных мастеров сцены, художников, философов из разных стран мира. Пьеса "Жертвоприношение" создана нашими соотечественниками Лейлой Бегим и Ефимом Абрамовым, которые ныне живут в Чехии и Израиле, соответственно, что также является знаковым событием в контексте идей Насими об объединяющей роли культуры. Азербайджанского поэта Насими и чешского Яна Гуса очень схожая и трагическая судьба, но главное, что их объединяет - это борьба за идейность человечества, высокие нравственные принципы, верность Создателю! И хотя они не были знакомы, но драматургическое пространство позволяет свести воедино то историческое время - мы даём возможность нашим героям услышать друг друга. Диалоги Насими и Яна Гуса - это поиски пути Востока на Запад, и Запада на Восток. Это, прежде всего, желание услышать друг друга. По сюжету пьесы это желание возникает и у молодых людей в 21 веке - студентов Пражского университета. Молодые люди тоже являются представителями Востока и Запада. Они уверены, что и Насими, и Ян Гус оставили некое послание, некое свое обращение к ним, будущим поколениям. Поиски этого послания-обращения, драматургическая перекличка между веком 15-ым и 21-ым, культурологическая перекличка представителей разных народов и поколений составляют драматургическую и идейную основу пьесы".

Анна Ибрагимбекова, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова: "Фестиваль посвящен великому поэту Насими и это является значимым культурным событием в жизни Азербайджана. Мы очень рады, что в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова будут представлены отрывки из замечательной пьесы "İmmolatio", в которой повествуется о Насими и Яне Гусе, показаны параллели культур Востока и Запада. Эта возможность культурологического единения представителей двух народов, двух разных цивилизаций является важной для всего мирового сообщества".

Олег Амирбеков, исполнитель роли Насими: "Очень интересная работа, которая позволяет раскрыть мне как актеру очень сложный образ Насими - великого азербайджанского поэта и философа. Спектакль по своей неординарной постановке впервые будет представлен в Азербайджане и его действие разворачивается во всех этажах и комнатах Центра творчества Максуда Ибрагимбекова, что само по себе очень удивительное и уникальное зрелище. Во время представления зрители будут перемещаться вместе с актерами. Такого еще не было в Азербайджане!".

Заслуженный артист Фуад Османов, исполнитель ролей Хромого Ангела и Правителя: "Творчество Насими -неиссякаемая кладезь знаний и высоких философских воззрений во имя совершенства человека. Насими был первым поэтом в истории азербайджанской литературы, писавшим любовные лирические стихи - газели на азербайджанском языке, был мастером таких жанров, как рубаи и туюг. Благодаря пьесе не только зрители, но и сами актеры совершают своеобразный экскурс в прошлое, чтобы найти для себя истину человеческого бытия, стремления к красоте и доброте".

Заслуженный артист Максуд Мамедов, исполнитель роли Слепого Ангела: "Мой образ Слепого Ангела одна из уникальных в произведении, так как его слепота превыше зрячих людей. Через свои темные очки он видит многое, что другим недоступно, или, что иные просто не хотят лицезреть. Со времен создания человечества борьба добра и зла настолько переплетена, что порой трудно отличить истину. Например, есть человек и есть его тень, и они неотделимы друг от друга, то есть, чтобы познать добро, надо узнать и что такое зло. И в этом заключена одна из изюминок произведения".

Теймур Рагимов, исполнитель роли Януса: "В древнеримской мифологии Янус изображался с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны, к прошлому и будущему. Одно его лицо было лицом молодого, безбородого человека, смотрящего в будущее, другое - лицо бородатого старца, обращенное в прошлое. Двуликий Янус - неискренний, двуличный, лицемерный человек. В этом произведении он своеобразный шут, отрицательный персонаж, который пытается людей сбить с пути. И назидательная сторона произведения для современности - это не поддаваться таким личностям".

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.