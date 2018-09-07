В Баку пройдет выставка "Азербайджанские ковры в работах всемирно известных художников"

В галерее Art Tower в Ичеришехер 24 октября в рамках фестиваля декоративно-прикладного искусства состоится открытие персональной выставки молодой художницы Фариды Гараевой под названием "Азербайджанские ковры в работах всемирно известных художников". Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

В экспозицию, имеющую целью пропаганду коврового искусства через современные художественные произведения, войдут 20 работ автора.

Экспозиция пройдет при организации министерства культуры Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Государственной художественной галереи, НПО Arts Council Azerbaijan и организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

Выставка продлится до 31 октября. Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az.

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