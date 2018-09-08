На открытии Фестиваля Насими в Центре Гейдара Алиева выступит уникальный Ансамбль старинных музыкальных инструментов - ФОТО

В Азербайджане впервые 27-30 сентября пройдет "Фестиваль поэзии, искусства, духовности - Насими", посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе официального открытия мероприятия в Центре Гейдара Алиева 28 сентября в рамках концертной программы будут представлены поэзия Насими, отрывки из мугамов, новые разработки композиторов молодого и среднего поколений на композиции выдающегося азербайджанского музыканта XIII-XIV веков Абдулгадира Марагайи для Ансамбля старинных музыкальных инструментов "Отзвук веков" ("Əsrlərin sədası") при Азербайджанской национальной консерватории, а также "Сказание о Насими" гениального композитора Фикрета Амирова, песня "Молитва", написанная на слова Насими заслуженной артисткой Азербайджана Тунзалей Агаевой. Также на концерте выступит известный британский исполнитель азербайджанского происхождения Сами Юсиф.

Корреспондент АМИ Trend побывал в Азербайджанской национальной консерватории на репетиции Ансамбля старинных музыкальных инструментов "Отзвук веков" ("Əsrlərin sədası").

Ансамбль "Отзвук веков" сформирован из талантливых студентов консерватории народным артистом Азербайджана, профессором Фахраддином Дадашовым.

"Я счастлив, что создал такой коллектив с участием талантливой молодежи, и все свое умение передам будущему поколению. В нашем Ансамбле старинных музыкальных инструментов живет дух наших предков, их любовь к поэзии, музыке, философии, стремление к духовности и совершенству. Каждый из солистов ансамбля всецело осознает это и всей душой и сердцем готовится к Фестивалю в честь великого Насими. Эта музыка Абдулгадира Марагайи идет из шести столетий в наши дни, она насыщена глубоким смыслом и убедительной искренностью, и выступление на открытии Фестиваля Насими в Центре Гейдара Алиева станет знаменательным событием в жизни каждого из нас, а зрителям подарит незабываемые впечатления", - сказал Фахраддин Дадашов.

В исполнении Ансамбля "Отзвук веков" прозвучат четыре произведения композиторов Алии Мамедовой, Руфата Халилова, Аяза Ганбарли и Фарида Фатуллаева по мотивам музыканта и теоретика музыки XIII-XIV веков Абдулгадира Марагайи, которые переложены на ноты композиторами молодого и среднего поколений. И этот факт является уникальным в истории национальной музыки.

Член Союза композиторов, докторант консерватории Фарид Фатуллаев отметил, что благодаря проекту Фонда Гейдара Алиева молодым композиторам представлена замечательная возможность проявить себя в работе над средневековыми произведениями, и дает большой стимул в дальнейшей творческой деятельности.

"На основе мотивов Абдулгадира Марагайи мы создали свои композиции, причем впервые в истории национальной музыки переложив средневековые произведения на ноты. Я создал ритмическую композицию и назвал ее "Джанги". Само слово "джанги" в переводе с азербайджанского означает "боевой", это бой богатырей и исполнялся раньше в их честь. Музыка выражает вызов к бою, к сражению, к героизму", - сказал Фарид Фатуллаев.

Дирижер ансамбля - также молодой талант, выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, дирижер Азербайджанского государственного музыкального театра и камерного оркестра Национальной консерватории Орхан Гашимов.

"Это мой первый опыт работы со старинными музыкальными инструментами и должен отметить, что, несмотря на всю сложность работы, я получаю истинное удовольствие. Проект потрясающий! Огромное поле для творчества и реализации идей, своеобразный экскурс в глубь веков и возможность все это - чувства и переполняющие нас эмоции, передать зрителям. Для меня это нечто невообразимое - философия духовности и высокого искусства! Для нас, молодых музыкантов, большая честь представить эти произведения на открытии Фестиваля Насими в Центре Гейдара Алиева. А в будущем с этим ансамблем я бы хотел поставить произведения европейских классиков", - сказал Орхан Гашимов.

Интересно, что азербайджанские старинные музыкальные инструменты не только восстановлены, но и усовершенствованы руководителем научно-исследовательской лаборатории усовершенствования национальных музыкальных инструментов консерватории Мамедали Мамедовым.

"Музыкальные инструменты в своей истории прошли большой путь эволюции. Например, кяманча первоначально была с одной струной, а ныне от 4 до 8, пятиструнный тар стал 13-струнным и т.д. Поэтому и нами были проведены исследования и старинные музыкальные инструменты усовершенствованы в соответствии с требованиями времени по качеству звучания. В частности, когда великим Узеиром Гаджибейли был создан Ансамбль народных инструментов, звуковой диапазон был две с половиной октавы, а перед нами стояла задача поднять его до семи октав, что и было сделано на базе национальных старинных инструментов. Это фактически революция в национальной музыке! В ансамбле в данное время играют на доуле с металлической окружностью, четырехугольном доуле, мейдан нагаре, треугольном бэме, шахрубе, руде, голча гопузе, йайлы сазе, йайлы таре и т.д. Гости Фестиваля Насими увидят и услышат уникальные произведения с новым звучанием на грандиозном празднике поэзии, искусства и духовности", - сказал Мамедали Мамедов.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

Фестиваль пройдет под лозунгами - "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я - крупица, я - светило...", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими - Шамахы будут организованы программы.