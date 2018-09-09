Азербайджанский документальный фильм "Под одним солнцем" участвует в кинофестивале в Аддис-Абебе

В рамках кинофестиваля "Addis Ababa Asia Pacific film festival", который пройдет с 15 по 23 сентября в столице Эфиопии Аддис-Абебе, состоится показ азербайджанского документального фильма "Под одним солнцем", главным продюсером которого является Арзу Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Документальный фильм, повествующий о жизни проживающих в Азербайджане малочисленных народов и этнических групп, имеющих различную культуру, обычаи и традиции, язык и религию, снят Бакинским медиа-центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

По сообщению посольства Азербайджана в Эфиопии, предоставленный посольством Азербайджана на фестиваль документальный фильм "Под одним солнцем" будет демонстрироваться в первый день кинофестиваля 15 сентября в Итальянском культурном институте.

Отмечается, что фильм был снят в ряде регионов Азербайджана с участием 134 представителей 17 этнических групп, проживающих в нашей стране. Он позволяет получить представление о жизни, культуре и традициях этнических групп, проживающих в Азербайджане.