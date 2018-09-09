На французском радио и телевидении прозвучали произведения Кара Караева

В передаче о классической музыке французской радиостанции "Francemusique" прозвучали произведения великого азербайджанского композитора Кара Караева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в передаче была предоставлена подробная информация о жизни и творчестве Кара Караева, прозвучали произведения композитора.

Художественный директор IV Международного конкурса дирижеров имени Евгения Светланова в Париже Роне Коринг отметил в передаче вклад Кара Караева в мировую музыкальную сокровищницу. "Каждый скрипач должен исполнить "Концерт для скрипки и оркестра" Кара Караева. Это произведение - шедевр", - сказал Р.Коринг. Он отметил глубину произведений великого композитора, рассказал о дружбе Е.Светланова с Кара Караевым.

Р.Коринг также подчеркнул, что неповторимый азербайджанский оперный и эстрадный исполнитель, народный артист СССР Муслим Магомаев исполнял песни Евгения Светланова.

В передаче прозвучали "Концерт для скрипки с оркестром" Кара Караева, фрагменты из балетов "Семь красавиц", "Тропою грома" и других произведений композитора.

На французском канале mezzo.tv также было рассказано о Кара Караеве, прозвучали фрагменты из произведений композитора.

Передача о великом композиторе Кара Караеве на радио и телевидении Франции прошли при совместной поддержке посольства Азерайджана во Франции, АЗЕРТАДЖ и Ассоциации французско-азербайджанского диалога (АФАД).