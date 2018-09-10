Во Франции пройдет выставка азербайджанской художницы "Сны детства" - ФОТО

Произведения азербайджанской художницы Нигяр Нариманбековой, проживающей и работающей в Париже будут представлены на выставке современного искусства, которая состоится 14 сентября в городе Виллер-сюр-Мер (Франция). Об этом сообщила Trend мастер кисти, передает Day.Az.

"Рада и горда, что представляю родной Азербайджан на этом знаковом празднике искусства своими картинами из серии "Сны детства". Это такие полотна как "Фея", "Рождение Ангела", "Дочь Каспия", "Душа", "Благословение" и другие", - отметила Нариманбекова.

Художница также подчеркнула, что в экспозицию выставки войдут произведения известных во Франции художников.

Выставка организована при участии Ассоциации Стелла Арт Интернешнл, мэрии города Виллер-сюр-Мер, а также Российского Центра науки и культуры в Париже, и продлится до 27 сентября.

Нариманбекова Нигяр Видади гызы окончила Азербайджанское государственное художественное училище имени А. Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве. Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы находятся в фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств страны и частных коллекциях.

На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт 2016" в Лувре серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" престижнейший приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

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