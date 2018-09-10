Азербайджанская художница представит страну на фестивале в Монтенегро

Заслуженная художница Азербайджана Мехрибан Эфенди участвует на международном фестивале "Oda to life", который будет проходить в столице Монтенегро в Подгорице с 15 по 23 сентября .

Отметим, что в этом году фестиваль, в котором примут участие более 20 стран, получил поддержку Министерств культуры, образования и туризма и многих фондов и институтов искусств.

Получившая приглашение на фестиваль как почетный гость, художница в беседе с Day.Az отметила, что очень благодарна президенту национального комитета "World Art Games" господину Микки Попович и с большим удовольствием будет участвовать в мероприятии, которое уже не первый год проходит в Монтенегро.

Мехрибан Эфенди также выразила большую благодарность министру культуры Азербайджана Абульфазу Гараеву, главе Азербайджанской государственной художественной галереи Галибу Гасымову, почетному консулу Монтенегро в Азербайджане господину Вугару Алиеву, Организации "International Cultures" и ее руководителю Паоло Касагранде за их огромную поддержку в реализации поездки и достойного участия.

Добавим, что в фестивале также примут участие актеры и певцы из Итальянского театра Ла Скала, известные киноактеры из Британии и много гостей из разных сфер искусств, которые превратят это событие в праздник, объединяющий народы. Выставка картин будет проходить 18 сентября.

На этом фестивале М. Эфенди впервые представит на широкую публику оригинал своей картины "Жемчужная Звезда", которая впервые была продемонстрирована в Америке на Улице Бродвей в штате Нью-Йорк в 2012 году организацией Art Takes times Squire. В результате победы на конкурсе, где участвовали более 100 000 художников и фотографов со всего мира и по результатам зрительского голосования были выбраны 1000 лучших работ.

Ф. Агаларова