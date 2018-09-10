В Баку пройдет IX Международный фестиваль короткометражных фильмов "START"

Начался прием работ на участие в IX Международном фестивале короткометражных фильмов "START", который пройдет в Баку 14-17 ноября. Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

Фестиваль, учрежденный Центром молодых кинематографистов "Cinema", пройдет при поддержке министерства культуры и министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Фильмы будут представлены в двух основных конкурсных программах - международной и национальной, а также впервые пройдет конкурс фильмов "Cinemobil".

В конкурсе национальных фильмов могут принимать участие только молодые кинематографисты, являющиеся гражданами Азербайджана. В конкурсе международных фильмов наряду с зарубежными авторами, имеют право участвовать и отечественные режиссеры.

Режиссеры в возрасте до 35 лет могут представить на конкурс свои работы - художественные, документальные, мультипликационные и экспериментальных фильмы до 5 октября.

Фильмы должны быть сняты в 2017-2018 годах, хронометраж работ не должен превышать 35 минут. В отличие от национальной конкурсной программы, фильмы международной конкурсной программы должны быть представлены с субтитрами или дублированы на английский язык. Конкурс "Cinemobil" будет проходить в онлайн-режиме, к участию в нем принимаются фильмы, снятые на мобильный телефон.

Также с целью поддержки реализации идей молодых кинематографистов впервые пройдет питчинг (презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект).

Наряду с основными номинациями в конкурсе национальных фильмов также представлены номинации "Лучший продюсер", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор".

С этого года победителям фестиваля будет вручаться награда "QIZIL NAR" ("Золотой гранат").

Оценивать работы будут отечественные и зарубежные киноэксперты.

Желающие принять участие могут ознакомиться с условиями конкурса на сайте фестиваля www.filmfestival.az.

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