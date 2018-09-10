В Баку открылся фестиваль, посвященный 80-летию Адриано Челентано - ФОТО

В зале Jazz club отеля The Landmark Hotel Baku состоялось открытие фестиваля, посвященного 80-летию Адриано Челентано, организованного при содействии посольства Италии в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, руководитель United Cultures Паола Касагранде, заслуженная актриса Усния Мурветова, заслуженная художница Мехрибан Эфенди отметили, что фестиваль направлен на дальнейшее расширение культурных связей между странами, рассказали о творчестве Адриано Челентано, в которое влюблены сотни миллионов людей по всей планете.

Адриано Челентано является одним из самых успешных итальянских исполнителей в истории, не растерявший своей востребованности на протяжении всей карьеры. При этом Челентано добился успеха и признания практически в равной мере как актер и певец. Творческая карьера насыщенна и многообразна. Благодаря своей энергии и энтузиазму он выпустил более 40 альбомов и сыграл в фильмах, которые приобрели мировую популярность. Имеет престижные премии за лучшее исполнение мужских ролей в фильмах. В талантливом кумире женщин, да и мужчин, харизматичная внешность сочетается с экспрессивным характером. Низкий, с хрипотцой, голос певца дополняется в нем умением актера придавать неповторимую характеристику любой сыгранной роли, раскрывают незаурядные способности и темперамент горячего итальянца. Созданный им образ обаятельного рубахи-парня и сейчас покоряет сердца.

Фестиваль под открытым небом, посвященный 80-летию Адриано Челентано, пройдет в Баку с 9 по 13 сентября. На фестивале представлены одни из самых известных и любимых фильмов Адриано Челентано: "Блеф", "Безумно влюбленный", "Туз", "Укрощение строптивого" и "Бархатные ручки". Показы под открытым небом пройдут в окружении прекрасной оранжереи Landmark Rotunda Roof Garden. Фильмы представлены на оригинальном языке с русскими субтитрами. Вход бесплатный.

Гостям была представлена сокровищница мирового комедийного жанра - фильм "Укрощение строптивого" (итал. Il bisbetico domato, 1980 год) творческого дуэта Кастеллано и Пиполо. Главные роли в фильме исполнили Адриано Челентано и Орнелла Мути.

Действие фильма происходит в итальянской деревне Равиньяно (название вымышленное), недалеко от городов Вогера и Портофино.

Сорокалетний фермер Элиа, убеждённый холостяк, отличается грубым характером и неприязненным отношением к дамам. Однако это никак не мешает ему искренне любить все живое: Элиа общается с животными, устраивает охоту на браконьеров, очень нервничает, когда телится одна из его коров.

Однажды в дождливую ночь ему приходится против воли приютить у себя дома юную красавицу Лизу Сильвестри - её машина сломалась, когда она проезжала мимо деревни, где живёт Элиа. Заинтригованная нелюдимостью хозяина дома, Лиза вступает с ним в противостояние и пытается укротить. Сложный характер фермера странным образом привлекает утончённую и избалованную горожанку Лизу. Она даже вступает в поединок со своей подругой за обладание Элиа. Поначалу Элиа никак не реагирует на её чары, но в конце концов всё же влюбляется в Лизу.

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