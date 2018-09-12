«Хищник» уже в Баку - Фотоотчет с закрытого показа фильма - ФОТО

Вчера, 11 сентября, за два дня до мировой премьеры в Park Cinema Flame Towers прошел закрытый показ картины "Хищник". В мероприятии приняли участие представители СМИ, медийные лица, блоггеры, актёры, продюсеры и режиссёры.

Как сообщает Day.Az, гости кинотеатра оказались в числе первых зрителей фильма. Помимо закрытого просмотра, гостей ждал фуршет, организованный со стороны Park Cinema при поддержке спонсоров. Насладившись фуршетом, музыкой от DJ AKG, поучаствовав в фотосессии и пообщавшись, гости перешли к просмотру фильма в зале IMAX.

Кинокартина является продолжением серии фантастических фильмов студии 20th Century Fox. Режиссером киноленты выступил Шейн Блэк, снявший третьего "Железного человека" и сыгравший в "Хищнике" 1987 года.

Главный герой сиквела - бывший морской пехотинец, который обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле. Однако ему никто не верит, что эти твари существуют. Неожиданно ключевой фигурой в схватке с Хищниками становится сын морпеха. Мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

Захватывающий сюжет, яркие сцены и легкий юмор никого не оставят равнодушными.

В ролях - Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн, Томас Джейн, Алфи Аллен, Августо Агилера, Джейк Бьюзи и другие.

Отметим, что фильм выходит в азербайджанский прокат 13 сентября. Его можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Park Cinema в форматах 2D, 3D, LaseR и IMAX 3D. Но это ещё не всё! Фильм можно посмотреть с русским, английским и турецким дубляжом, а также с азербайджанскими субтитрами.

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers. Park Cinema обладает единственным в стране форматом IMAX.

Н. Гасымова