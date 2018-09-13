Во Дворце Гейдара Алиева состоится творческий вечер Мурада Кажлаева

21 сентября в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли состоится творческий вечер народного артиста СССР, видного композитора Мурада Кажлаева.

Имя композитора, дирижёра и педагога, народного артиста СССР Мурада Кажлаева, который родился и вырос в Баку, широко известно любителям и почитателям музыкального искусства. Представитель одной из народностей Кавказа, лакской, М. Кажлаев принадлежит к числу основоположников профессиональной музыки Дагестана.

В списке сочинений М. Кажлаева более 400 названий, среди которых: симфония "Дагестан", концерт для джаз-оркестра "Африканский", балеты "Горянка", "Любовь моя, печаль моя", "Имам Шамиль", мюзиклы "Валида", "Земля и небо", ревю "Миллион новобрачных", увертюры, песни, романсы, музыка к спектаклям, цирковым представлениям, произведения для детей, хоровые произведения.

Большой мастер популярной и джазовой музыки, М. Кажлаев написал музыку к 42 кинофильмам российских и зарубежных киностудий. Произведения композитора записаны на 33 долгоиграющих пластинках и 25 CD-дисках, выпущенных в России, ФРГ, США и Италии.

Как сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана, на концерте во Дворце Гейдара Алиева под руководством народного артиста России, дирижера Мурада Аннамамедова выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз. Гаджибейли и Государственная хоровая капелла.

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города и на сайте Iticket.az.

Также в рамках фестиваля 24 сентября в 16:00 в Конференц-зале имени Фикрета Амирова Университета "Xəzər" состоится творческая встреча Мурадом Кажлаевым. На этом мероприятии под управлением дирижера Джавада Тагизаде выступит камерный оркестр Университета "Xəzər". Солировать будут известная пианистка Саида Тагизаде и трубач Исрафил Расулов.

Отметим, что фестиваль им. Уз. Гаджибейли будет проходить в Азербайджане в с 18 по 26 сентября.

Фестиваль проводится при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана. В нем примут участие музыканты и коллективы из России, США, Турции, Италии и Словакии.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Франгиз Агаларова