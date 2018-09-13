В Баку представлены личные вещи и семейные фотографии дочери Гусейна Джавида

В Доме-музее Гусейна Джавида Национальной академии наук Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное четырнадцатой годовщине со дня смерти ученого и педагога Туран Джавид, дочери великого поэта и драматурга Гусейна Джавида. Об этом, как передает Day.Az сообщает Trend со ссылкой на сайт НАНА.

Мероприятие открыла директор Дома-музея, доктор филологических наук Гюльбениз Бабаханлы, которая рассказала о жизни и деятельности Туран Джавид, поделилась воспоминаниями. Она подчеркнула, что с успехом продолжаются работы дочери великого драматурга по сохранению наследия семьи Джавидов.

В музее была организована выставка о жизни и деятельности Туран Джавид. В экспозицию вошли её документы, личные вещи и семейные фотографии.

Отметим, что с 1953 года Туран Джавид работала в Государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы, с 1968 по 1990 годы она была директором данного музея. Впоследствии Туран Джавид являлась директором Дома-музея Гусейна Джавида, которым руководила до конца своей жизни.

Туран Джавид скончалась 12 сентября 2004 года.