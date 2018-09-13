В Центре мугама пройдет вечер японской музыки

14 сентября в Международном центре мугама состоится вечер японской музыки, где выступит известный флейтист Йосуке Ирие.

Мероприятие организовано посольством Японии в Азербайджане при поддержке Центра мугама.

Как сообщает Day.Az, Йосуке Ирие играет на сякухати, традиционной японской флейте, которая была привезена в Японию из Китая в начале периода Эдо (17 век нашей эры). Ирие выступал во многих странах мира, пропагандируя японскую культуру, а также мир между народами стран, которые он посещает. Стиль Ирие специфичен - он сочетает в себе традиционные и современные игровые приемы, создает уникальный звук и передает конкретное сообщение.

Добавим, что инструмент сякухати, сделанный из бамбука, иногда использовался буддийскими священниками в медитации.

Начало концерта в 19:00.

Ф. Агаларова