В Баку стартовал третий фестиваль индонезийской культуры - ФОТО

13 сентября в Баку в Дворце имени Гейдара Алиева состоялся третий фестиваль индонезийской культуры под девизом "Изучить богатейшую культуру архипелага".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, до начала мероприятия участники ознакомились с организованной в фойе дворца выставкой, отражающей индонезийскую культуру и искусство.

Выступивший на открытии фестиваля, министр культуры и образования Индонезии Мухаджир Эфенди выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан. Отметив, что двусторонние отношения между двумя республиками были созданы в 1992 году, министр сказал, что развитие культурных и дипломатических связей между Азербайджаном и Индонезией указывает на то, что обе страны являются сторонниками братства и миролюбия. Он также подчеркнул, что данное мероприятие совпадает с 73-й годовщиной независимости Индонезии.

Затем на мероприятии выступили министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев. Отметив, что Азербайджан придает большое значение отношениям с исламскими странами, министр сказал, что обе страны поддерживают друг друга в международных организациях. Он также выразил уверенность в том, что отношения между нашими странами будут успешно развиваться и в дальнейшем.

Церемония открытия фестиваля продолжилась концертной программой.

Третий фестиваль индонезийской культуры продолжится до 16 сентября.