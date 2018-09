В Центре мугама выступил известный флейтист Ёсукэ Ириэ

Вчера в Международном центре мугама состоялся вечер японской музыки, где выступил известный флейтист Ёсукэ Ириэ.

Мероприятие было организовано посольством Японии в Азербайджане при поддержке Центра мугама.



В этот вечер меломаны столицы насладились звучанием невероятного японского музыкального инструмента сякухати.



Традиция сякухати восходит к периоду Нара в истории Японии (710-794 гг.). Изначально флейта использовалась в ансамбле высокой придворной музыки Гагаку, однако потом она перешла к странствующим монахам комусо ("монахи пустоты"), принадлежавшим к дзэн-буддистской секте Фукэ. Игра на флейте сякухати была одной из форм медитации. Однако в период Мейдзи (1868-1912 гг.) правительство распустило орден Комусо, и многие монахи приобрели статус придворных музыкантов. С тех пор сякухати снова стала использоваться как музыкальный инструмент. В наше время на флейте исполняется весь спектр японской музыки, а также современная музыка и джаз. Сякухати известна во всем мире благодаря своему уникальному богатейшему тембру, который может в значительной степени меняться по желанию исполнителя.



Посетивший Баку Ёсукэ Ириэ является представителем крупнейшей школы игры на сякухати "Тодзан-рю" и дипломированным преподавателем. Является победителем и лауреатом многих международных музыкальных конкурсов. Ириэ выступал во многих странах мира, пропагандируя японскую культуру, а также мир между народами стран, которые он посещает. Стиль Ириэ специфичен - он сочетает в себе традиционные и современные игровые приемы, создает уникальный звук и передает конкретное сообщение.



В Центре мугама в его исполнении прозвучали национальная японская музыка и авторские композиции флейтиста, среди которых Ephemeral Ocean (Море, которое не вечно), Rapid Crimson (Не красней быстро), Tell the wings (Скажи крыльям), Rune Destiny (Судьба рун), Nesting Crane (Гнездо журавля), Phenomenon of the Earth (События Вселенной), God of Samurai (Бог Самурая).



Сюрпризом для гостей вечера стало совместное выступление японского флейтиста с кеманчистом Анаром Юсубовым. Прозвучавший впервые синтез этих двух национальных инструментов вызвал восторг публики.

Концерт завершился продолжительными овациями зала.



Стоит отметить, что Центр мугама продолжает радовать ценителей искусства проведением интересных и качественных концертов. Не смотря на то, что сезон только начался, на сцене Центра уже прошло несколько масштабных концертов, приведших зрителей в восторг.

Нигяр Гасымова