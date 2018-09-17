В Центре мугама состоялся великолепный концерт в рамках проекта «Muğamat var olan yerdə» - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама состоялся концерт победителя телевизионного конкурса "Мугам" 2015, солистки Азербайджанского телевидения и радио Нисбет Садраевой в рамках проекта "Muğamat var olan yerdə", организованного Азербайджанским телеканалом "Культура" и Центром мугама.

Концерт начался с исполнения ансамблем композиции Адиля Бабирова "Bilirsən özün".

В рамках концертной программы в сопровождении ансамбля талантливая ханенде Нисбет Садраева исполнила "Qal, sənə qurban" Бахрама Насибова и тасниф "Dilkeş", песню Гончалаба из пьесы "Dumanlı Təbriz" Афрасияба Бадалбейли, песню из кинофильма "Bir məhəlləli iki oğlan" Гара Гараева, песнь ашуга "Döymə Kərəmi", "Etməzmidim" Джахангира Джахангирова на слова Физули.

В составе ансамбля выступили Масим Исламов (тар), Джейхун Мурадов (кеманча), Самира Алиева (канон), Хайям Гасанов (уд), Идрис Тагиев (балабан), Таджаддин Тахиров (нагара).

Концерт завершился исполнением композиции "Çahargah".

Ведущим мероприятия выступил писатель-публицист Ильгар Фехми.

Отметим, что каждое исполнение известных композиций было встречено бурными аплодисментами публики.

Н. Гасымова