В Азербайджане отмечают день рождения Узеира Гаджибейли - ФОТО

Сегодня Азербайджан празднует день рождения великого композитора Узеира Гаджибейли.

Азербайджанский советский композитор, дирижёр, музыковед, публицист, драматург и педагог, профессор, общественный деятель, народный артист СССР (1938), основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, ректор Азербайджанской государственной консерватории (1928-1929, 1939-1948), председатель Союза композиторов Азербайджанской ССР (1938-1948), депутат ВС СССР 1-го и 2-го созывов (1937, 1941), автор гимна Азербайджанской ССР и гимна Азербайджана, автор первой оперы во всём исламском мире Узеир Гаджибейли был феноменальной личностью.

Узеир Абдул Гусейн оглы Гаджибейли родился в селении Агджабеди близ города Шуша (Нагорный Карабах) 18 сентября 1885 года.

Еще мальчиком он полюбил народную музыку, а к 12 годам прекрасно пел народные песни-мугамы, играл на таре.

После семинарии, которую он закончил в 1904 году, Гаджибейли несколько лет проработал учителем в школах Гадрута и Баку, где и увлекся журналистикой.

Свое первое произведение - оперу "Лейли и Меджнун" великий композитор написал в 1908 году. Она стала первой оперой на всем Востоке и открыла новую страницу в истории азербайджанской музыки. После им были написаны "Шейх Санан", "Рустам и Зохраб", "Шах Аббас и Хуршидбану", "Асли и Керем", "Муж и жена", "Не та, так эта", и "Аршин мал алан".

Узеир Гаджибеков стал основоположником многих реформ в азербайджанской культуре. Именно он первым из деятелей культуры Азербайджана доверил партию в своей опере исполнителю-женщине - Шовкет Мамедовой, а также организовал благотворительный концерт с целью сбора средств для финансирования её учёбы в Италии.

Однако Узеир Гаджибеков известен на родине не только как композитор и меценат. Он является автором словарей, научных статей и сборников, сатирических и газетных статей. В 1907 году был издан разработанный им "Русско-тюркский и тюркско-русский словарь политических, юридических, экономических и военных терминов", а в 1908 году - "Вопросы арифметики".

В 1911 году Гаджибейли уехал в Москву, чтобы получить систематическое музыкальное образование. В Баку он вернулся в 1914 году, и продолжил свою журналистскую деятельность. В те годы он был главным редактором, а затем и владельцем газеты "Йени игбал", а немногим позже - редактором газеты "Азербайджан".

В 1936 году он написал лучшее произведение того периода - оперу "Кероглы".

Скончался известный композитор 23 ноября 1948 года в Баку и был похоронен в Аллее почетного захоронения.

Великая личность вызывает восхищение каждого, кто знакомится с его биографией и творчеством. Узеир Гаджибейли внес огромный вклад в развитие национальной музыки. Он воспитал плеяду не менее выдающихся композиторов. Его произведения звучат во всех уголках мира. Азербайджанский народ и государство высоко ценят заслуги Гаджибейли и не дают молодому поколению забыть об этой личности. Не только в Азербайджане, но и других странах мира установлены памятники в его честь, его именем названы улицы, государственные премии, Государственный симфонический оркестр, Музыкальная академия, где он долгие годы был ректором сегодня носит его имя.

В соответствие с указом, подписанным Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году - накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора - ежегодно 18 сентября отмечается в нашей стране как День национальной музыки.

Ежегодно в стране с 18 сентября до конца месяца при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана проходит Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, где принимают участие музыканты со всего мира.

Также по случаю Дня музыки на станциях Бакинского метрополитена традиционно проходят музыкальные программы, где звучат классическая и национальная музыка Узеира Гаджибейли и других азербайджанских композиторов. В этом году концертные программы состоялись на станциях метро "Ичери шехер", "28 Мая", "Элмляр Академиясы" и "Сахиль". Подобная инициатива всегда вызывает восторг прохожих, которые останавливаются, чтобы послушать прекрасные произведения.

В этот день интеллигенция страны и поклонники творчества Узеира Гаджибейли посещают его могилу, после чего направляются в его Дом-музей.

Отметим, что сегодня в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева состоится открытие Международного музыкального фестиваля им. Уз Гаджибейли, где под руководством народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. У. Гаджибейли, а также Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджи Иманова). В этот же вечер народный артист Мурад Адыгезалзаде представит Концерт для фортепиано с оркестром в честь 85-летия видного композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, академика Арифа Меликова.

Вход на мероприятие свободный.

Полная программа Фестиваля здесь.

Ф. Агаларова